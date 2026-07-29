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Arzobispo pide respeto a diferencias

Por Martín Rodríguez

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Arzobispo pide respeto a diferencias
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      Si abandonamos a los jóvenes habrá una confusión total, cada quien seguirá su dirección y se habrá perdido la oportunidad de la educación que inicia desde la familia, y luego seguir a través de la iglesia, el aprendizaje de la vivencia de las diferencias, no como causa de confusión, destrucción o violencia, sino como expresión de la belleza y la hermandad, advirtió el arzobispo Fortunatus Nwachukwu, secretario de la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares del Dicasterio para la Evangelización.

      El prelado fue enviado como representante personal del Papa León XIV a San Luis Potosí para participar en el Congreso Nacional Juvenil Misionero.

      En la tercera ocasión en su vida que viene a San Luis Potosí, el ahora representante de confianza del Papa, uno de los secretarios de dicasterio que se rige por coordinación directa de León XIV, permaneció en San Luis Potosí por casi una semana. El arzobispo radicado en Roma, forma parte de los representantes de área que se encuentran a niveles de importancia cercanos al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín.

      Comparó la urgencia y la idea de acompañamiento a la juventud y al acto de dar rienda suelta a su libre expresión, con la obra de un artista y se remitió precisamente a los principios religiosos. "Dios es un gran artista y cada artista hace sus cuadros con distintas expresiones de colores".

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      El arzobispo originario de Nigeria, explicó que precisamente esa planeación de colores para identificar la vocación de creatividad y de innovación de la juventud, es la que hace 

      la belleza.

      "Si sabemos manejar bien las diferencias, vamos a tener una sociedad bella".

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