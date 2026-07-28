logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

El delegado nacional, Santiago Taboada, aseguró que no define candidaturas para 2027

Por Ana Paula Vázquez

Julio 28, 2026 02:26 p.m.
A
Santiago Taboada/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Santiago Taboada/Foto: Alberto Martínez-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quedó registrado como uno de los seis perfiles que buscarán encabezar la Coordinación Estatal de la Patria, la Familia y la Libertad del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí. 

      Se trata del proceso mediante el que saldrán el virtual candidato a la gubernatura del blanquiazul para las elecciones de 2027, aunque el partido aclaró que su participación corresponde a un proceso interno de organización política y no a la definición de candidaturas rumbo a la elección de 2027.

      La confirmación fue hecha por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en la entidad, Santiago Taboada, quien señaló que el presidente municipal cumplió con el registro y competirá bajo las mismas reglas que el resto de los aspirantes.

      Añadió que el Comité Ejecutivo Nacional será el encargado de garantizar que el proceso se desarrolle en igualdad de condiciones para todas las personas participantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante los cuestionamientos sobre si la incorporación de un alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abre la puerta a una eventual alianza entre ambos partidos, Taboada rechazó esa interpretación y sostuvo que las candidaturas y posibles coaliciones se definirán en una etapa distinta.

      Indicó que el ejercicio en curso busca exclusivamente designar coordinaciones para impulsar la agenda y las causas del PAN.

      El representante panista explicó que Galindo Ceballos decidió participar de manera voluntaria en este proceso y recordó que durante su elección y reelección como alcalde recibió el respaldo de militantes de Acción Nacional.

      Asimismo, reiteró que los servidores públicos inscritos no están obligados a separarse de sus cargos, ya que este procedimiento no forma parte del proceso electoral.

      Al cierre de la convocatoria, el PAN registró seis aspirantes para la coordinación estatal y 36 para las coordinaciones municipales de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano.

      De estos últimos, 20 corresponden a la capital, ocho a Matehuala, siete a Ciudad Valles y uno a Ébano, como parte del proceso con el que el partido pretende posicionar y evaluar perfiles antes de las definiciones electorales de 2027.

      LEA TAMBIÉN

      Rechazan en el PAN ventajas en proceso interno

      El PAN rechazó que exista un trato preferencial en el proceso interno para definir su candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí, luego de que cuatro aspirantes registrados quedaran fuera de la ru...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno
      Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

      Avala el PAN registro de Galindo en su proceso interno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El delegado nacional, Santiago Taboada, aseguró que no define candidaturas para 2027

      Reactivan pozo Nuevo Alameda; prevén recuperación gradual del servicio
      Reactivan pozo Nuevo Alameda; prevén recuperación gradual del servicio

      Reactivan pozo Nuevo Alameda; prevén recuperación gradual del servicio

      SLP

      Redacción

      La fuente abastece, junto con otros pozos, a 26 colonias del norte de la capital

      No hay violencia generalizada en La Pila, dice delegada
      No hay violencia generalizada en La Pila, dice delegada

      "No hay violencia generalizada en La Pila", dice delegada

      SLP

      Rolando Morales

      El ataque contra la GCE registrado el domingo fue un hecho "muy puntual", señaló Daniela Cid

      Reciben tres solicitudes por violencia tras juegos de futbol
      Reciben tres solicitudes por violencia tras juegos de futbol

      Reciben tres solicitudes por violencia tras juegos de futbol

      SLP

      Rolando Morales

      La Instancia Municipal de Mujeres difundió líneas de atención durante el fan fest en el Centro Histórico