Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

Al inicio de diciembre, el organismo operador de agua Interapas anunció que arrancará cinco obras de rehabilitación de drenaje en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la intervención de la calle Alemania, en la colonia Providencia, donde desde hace días permanece un socavón sin ser atendido pese al riesgo que representa para vecinos y automovilistas.

Interapas informó que los trabajos en Alemania, entre las calles Berlín e Italia, forman parte del programa de rehabilitación de diciembre, con el que se busca fortalecer la red sanitaria y atender reportes ciudadanos en zonas donde se han identificado fallas críticas. La intervención en esta vialidad se vuelve urgente luego de que habitantes denunciaron filtraciones de aguas negras y el riesgo de que se mezclen con agua potable.

De acuerdo con el organismo, esta obra se suma a otras cuatro rehabilitaciones de drenaje que arrancarán durante los primeros días del mes. En el oriente de la capital también se trabajará en avenida Industrias, del Eje 114 al Eje 110, mientras que hacia el norte iniciarán labores en la calle Arsénico, en la colonia Morales, y en Baja California Sur, en la colonia Popular.

Asimismo, en la zona centro–sur se renovará la red sanitaria de la calle Riva Palacio, en el barrio de San Juan de Guadalupe, con el fin de disminuir riesgos de filtraciones y futuros colapsos.

