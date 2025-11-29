logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

Interapas arrancará cinco obras de drenaje en la ciudad

Por Rolando Morales

Noviembre 29, 2025 01:06 p.m.
A
Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

Al inicio de diciembre, el organismo operador de agua Interapas anunció que arrancará cinco obras de rehabilitación de drenaje en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la intervención de la calle Alemania, en la colonia Providencia, donde desde hace días permanece un socavón sin ser atendido pese al riesgo que representa para vecinos y automovilistas.

Interapas informó que los trabajos en Alemania, entre las calles Berlín e Italia, forman parte del programa de rehabilitación de diciembre, con el que se busca fortalecer la red sanitaria y atender reportes ciudadanos en zonas donde se han identificado fallas críticas. La intervención en esta vialidad se vuelve urgente luego de que habitantes denunciaron filtraciones de aguas negras y el riesgo de que se mezclen con agua potable.

De acuerdo con el organismo, esta obra se suma a otras cuatro rehabilitaciones de drenaje que arrancarán durante los primeros días del mes. En el oriente de la capital también se trabajará en avenida Industrias, del Eje 114 al Eje 110, mientras que hacia el norte iniciarán labores en la calle Arsénico, en la colonia Morales, y en Baja California Sur, en la colonia Popular.

Asimismo, en la zona centro–sur se renovará la red sanitaria de la calle Riva Palacio, en el barrio de San Juan de Guadalupe, con el fin de disminuir riesgos de filtraciones y futuros colapsos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Denuncian grave riesgo por socavón en la Providencia

Ni el Ayto. ni Interapas han iniciado trabajos de rehabilitación, señalan vecinos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre
Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

Atenderán socavón en la Providencia en primeros días de diciembre

SLP

Rolando Morales

Interapas arrancará cinco obras de drenaje en la ciudad

Habilitan Julián de los Reyes para los peatones
Habilitan Julián de los Reyes para los peatones

Habilitan Julián de los Reyes para los peatones

SLP

Redacción

Se priorizó esta apertura anticipada por la temporada de diciembre

Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara
Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara

Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara

SLP

Rolando Morales

Especies endémicas y reforestación, claves en la recuperación: Christian Azuara

Mínima, observación del IFSE por parquímetros: Galindo
Mínima, observación del IFSE por parquímetros: Galindo

Mínima, observación del IFSE por parquímetros: Galindo

SLP

Rolando Morales

Explicó que la cantidad observada representa menos del 1% de los ingresos proyectados para este año