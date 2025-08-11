logo pulso
Atiende la CEEAV a 70 personas huérfanas por feminicidio

Dicha cifra corresponde a un acumulado de hace varios años, dijo García Amado

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2025 11:23 a.m.
A
Atiende la CEEAV a 70 personas huérfanas por feminicidio

Entre 65 y 70 hijos de mujeres víctimas de feminicidio en San Luis Potosí, se encuentran dentro del padrón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Miguel Ángel García Amado, titular de la CEEAV, explicó que dicha cifra de las y los huérfanos de madre, corresponden al acumulado desde hace varios años.

Refirió que, si bien muchos de las y los adolescentes ya alcanzaron la mayoría de edad en la actualidad, la institución sigue brindándoles acompañamiento integral.

Subrayó que el seguimiento institucional permanece por varios años, porque la comisión de un feminicidio genera grandes impactos psicológicos en los hijos e hijas de la víctima.

Informó que, del total de casos atendidos de mujeres víctimas de este delito cometido por cuestiones de género, el 40 por ciento tenían hijos menores de edad. 

