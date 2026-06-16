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Atienden fuga de gas en la Av. Seminario

Protección Civil de Villa de Pozos acude al lugar a atender la emergencia

Por Leonel Mora

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Atienden fuga de gas en la Av. Seminario
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      Las fugas de gas siguen a la orden del día en Villa de Pozos y en esta ocasión se atendió una de gas por tubería (Gas Natural) en plena avenida Seminario, una de las vialidades más concurridas del nuevo municipio. Aparte, se siguen atendiendo reportes de fugas de combustible en cilindros domésticos.

      La fuga de gas por tubería se ubicó en el tramo de la avenida Seminario comprendido entre las calles de Valle de la Gresca y Valle de Bagres. Dicho tramo fue bloqueado alrededor de las 8:30 de la mañana por elementos de la Guardia Civil Municipal y al lugar acudió personal de Protección Civil de Villa de Pozos para controlar la fuga en tanto que llegaban los técnicos de la empresa gasera.

      Se pidió a la población mantenerse alejada de la zona y permitir las maniobras de los cuerpos de seguridad. Por fortuna, a la hora del incidente, la mayoría de los comercios permanecían cerrados y el tránsito de personas era escaso. Al final, la fuga pudo ser controlada sin que se registraran daños de algún tipo.

      Además de este caso, Protección Civil atendió dos reportes de fugas de gas en domicilios entre el domingo y el lunes. En ambos casos, se detectó corrosión en la base de los cilindros de combustible, los cuales fueron retirados por seguridad.

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