Aumenta 11.93% la recaudación del predial en la capital

La recaudación del impuesto predial en el Ayuntamiento de San Luis Potosí creció 11.93 por ciento en el periodo del 1 de enero al 6 de febrero de este año, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con cifras de la Tesorería Municipal.

Según el comunicado oficial, el Gobierno de la Capital atribuyó el incremento a la "confianza de los contribuyentes" y al reconocimiento de las obras y acciones municipales.

La autoridad municipal señaló que el aumento también obedece a las facilidades otorgadas para el pago, entre ellas el uso de cajas recaudadoras, módulos móviles y la plataforma en línea, además de los descuentos aplicados: 15 por ciento en enero y 10 por ciento en febrero.

El Ayuntamiento destacó que se mantiene un descuento del 50 por ciento para adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de pueblos originarios que radican en el municipio.

Asimismo, informó que en marzo se aplicará un descuento general del 5 por ciento a quienes aún no han cubierto el impuesto.