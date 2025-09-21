logo pulso
Aumentan delitos de funcionarios

En agosto se elevaron 26 por ciento las querellas de servidores públicos en San Luis

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
En ocho meses del 2025, San Luis Potosí registra un aumento del 26 por ciento en la presentación de carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, en comparación con el mismo período del año pasado.

El reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSLP), precisó que en los ocho meses del 2024 el acumulado por tales ilícitos correspondió a 385 causas penales.

Precisa que 50 se presentaron en enero; 47 en febrero; 50 en marzo; 42 en abril; 64 en mayo; 41 en junio; 47 en julio; y 44 carpetas de investigación en agosto.

En contraste, informa que, en la misma relación del 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE), inició 485 averiguaciones, distribuidas en 75 en enero; 44 en febrero; 65 en marzo; 65 en abril; 52 en mayo; 62 en junio; 62 en julio; y 60 denuncias.

Es decir, al comparar la estadística acumulada en este año se abrieron 100 asuntos penales más contra servidores gubernamentales, equivalente a un aumento del 26 por ciento en las carpetas de investigación.

Quien comete este delito puede ser sancionado con prisión de cuatro a 10 años y de 300 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o sea, de 33 mil 942 a 169 mil 710 pesos, según lo previsto en artículo 342 del Código Penal del Estado.

