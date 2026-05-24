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Aumentan extorsión y homicidio en la capital

Esto pese a que la incidencia delictiva general en la ciudad disminuyó

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan extorsión y homicidio en la capital
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      Pese a que la incidencia delictiva general mostró una disminución en la capital potosina durante el primer cuatrimestre de 2026, delitos como la extorsión y el homicidio culposo registraron incrementos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Los datos correspondientes al acumulado anual en el municipio de San Luis Potosí  señalan que el total de delitos pasó de 9 mil 801 casos en el primer cuatrimestre de 2025 a 8 mil 598 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una disminución de 12.27 por ciento. 

      Sin embargo, el homicidio culposo reportó un aumento de 41.67 por ciento, al pasar de 12 carpetas de investigación en 2025 a 17 en 2026. En comparación con el cuatrimestre inmediato anterior, el incremento fue de 30.77 por ciento. 

      La extorsión también registró un repunte. Durante el primer cuatrimestre de 2026 se contabilizaron 30 casos, frente a los 20 reportados en el mismo periodo del año pasado, lo que equivale a un aumento de 50 por ciento, aunque comparado con el periodo anterior hubo una disminución de 14.29 por ciento. 

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      En contraste, delitos de alto impacto como el homicidio doloso mostraron una reducción importante. Este delito pasó de 35 casos en 2025 a 12 en 2026, una baja de 65.71 por ciento. El robo con violencia también disminuyó 47.51 por ciento, al pasar de 884 denuncias a 464.

      En otros indicadores, el secuestro no registró casos durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que el feminicidio se mantuvo con un caso registrado. El robo de vehículo también presentó una disminución de 19.75 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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