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Aumentan llamados de auxilio tras lluvias

Por Leonel Mora

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan llamados de auxilio tras lluvias
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      Las lluvias intensas del domingo pasado en Soledad, que estuvieron acompañadas por vientos fuertes, generaron múltiples servicios de 

      atención a la población por parte de diversas dependencias del gobierno municipal, aunque, al final, éstas reportaron "saldo blanco" en cuanto a personas lesionadas.

      El área de Protección Civil informó de 25 servicios de atención por temas como la caída de árboles, ramas, una techumbre y otros riesgos provocados por las ráfagas de viento en colonias como Praderas del Maurel, San Antonio, San Francisco, Los Cactus, Privadas de las Haciendas, San Luis 1, 21 de Marzo y en la avenida de Los Pinos.

      El personal de dicha área trabajó de manera ininterrumpida hasta las 3:00 de la madrugada de ayer lunes y dio prioridad a los reportes con mayor nivel de riesgo para liberar vialidades, proteger viviendas y evitar afectaciones mayores.

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      A su vez, la Dirección de Servicios Municipales realizó trabajos de retiro de ramas, maleza y residuos vegetales que quedaron tras las maniobras de emergencia, acciones que continuaron este lunes para restablecer la normalidad en las zonas intervenidas.

      La Guardia Civil Municipal, junto con Protección Civil, atendió el incidente de un camión de transporte público en el Puente Naranja, donde se auxilió a las y los pasajeros con el uso de plataformas. Se brindó atención prehospitalaria a una persona que presentó una afectación a su presión arterial.

      Ayer al mediodía, las dependencias ya citadas reportaron que la mayoría de las vialidades de Soledad se hallaba libre de encharcamientos de consideración y, por tanto, transitables. Como sea, se pidió a la población estar atenta a los avisos oficiales, ya que se mantienen los pronósticos de más lluvias.

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