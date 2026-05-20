Alza en tomate pega a fondas y taquerías
Platillos tradicionales y salsas salen ahora más costosos, señalan
El incremento en el precio del jitomate que en algunos mercados, ya supera los 40 pesos por kilogramo, comenzó a impactar tanto la economía de los hogares como las ganancias de comerciantes dedicados a la venta de alimentos preparados, quienes enfrentan mayores costos para elaborar productos básicos como las salsas.
Alza simultánea en ingredientes básicos afecta a comerciantes
A este aumento se sumó el encarecimiento de otros ingredientes de uso cotidiano en la cocina mexicana, entre ellos el chile serrano, la cebolla y el chile poblano, productos que registraron incrementos importantes durante este mes y el pasado.
Comerciantes de fondas, taquerías y cocinas económicas señalaron que el alza afecta directamente la preparación de salsas y distintos guisos, debido a que varios de los ingredientes básicos elevaron su costo al mismo tiempo, aunado a que el jitomate es uno de los productos más utilizados en la preparación diaria de alimentos, por lo que cualquier aumento repercute de manera inmediata en los costos de operación.
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Estrategias de comerciantes para enfrentar el aumento
Algunos indicaron que han tenido que reducir porciones, limitar la cantidad de salsa que ofrecen o absorber parte del incremento para evitar aumentar sus precios al consumidor.
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