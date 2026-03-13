"Aunque el nepotismo se vista de elección, nepotismo se queda", lanzó Marvely Costanzo Rangel, presidenta del Consejo Político Estatal y consejera nacional de Movimiento Ciudadano, al cuestionar las declaraciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien defendió la posibilidad de que su esposa, la senadora Ruth González Silva, compita por la gubernatura en 2027.

Para la dirigente emecista, el debate ni siquiera debería estar sobre la mesa, pues aseguró que la legislación ya establece límites claros para evitar este tipo de prácticas. "Realmente ya no tendríamos que estar discutiendo esto porque ya quedó como norma, ya quedó plasmado que está prohibido este tipo de actos", afirmó.

Costanzo Rangel acusó además que desde el Partido Verde y sus aliados se ha intentado desdibujar el concepto de nepotismo a través del discurso político. "Jugar con las palabras o con la demagogia es una estrategia de la 4T y de todos sus aliados, como el Verde, el PT y propiamente Morena. Les gusta un poco jugar con el discurso", señaló.

En ese contexto, sostuvo que distintas acciones en el ámbito local han servido para posicionar políticamente a la senadora potosina rumbo al proceso electoral de 2027. "Todo lo que está ocurriendo, empezando por la fallida ´ley esposa´, así como el uso de recursos públicos para promover su imagen, organizarle eventos o incluso la entrega de despensas, eso justamente es nepotismo, porque al final del día el objetivo es invertir en que ella sea la próxima candidata de su partido y posiblemente, según ellos, nuestra próxima gobernadora", expresó.

Las declaraciones surgen luego de que Gallardo Cardona defendiera públicamente la eventual candidatura de su esposa, al sostener que el nepotismo se configura cuando un gobernante coloca a familiares en cargos públicos, y no cuando éstos participan en una elección constitucional en la que la ciudadanía decide en las urnas.