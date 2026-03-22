Automóvil se sale del camino en la carretera 57
El vehículo circulaba por los carriles centrales y perdió el control tras pasar Plaza Sendero.
San Luis Potosí.– Un automóvil se salió del camino sobre la carretera 57, antes de llegar al Anillo Periférico con dirección a Villa de Pozos, sin que se reportaran personas lesionadas.
El hecho fue reportado después de la 01:00 de la madrugada de este domingo. De acuerdo con la información, la unidad circulaba sobre los carriles centrales y, tras pasar la Plaza Sendero, el conductor perdió el control hacia su izquierda.
El vehículo salió de la cinta asfáltica y terminó en el camellón central, con la suspensión dañada.
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Redacción
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