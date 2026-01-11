logo pulso
Autoridades municipales niegan despidos injustificados

El Alcalde asegura que los ajustes laborales corresponden al término natural de contratos, no a despidos injustificados.

Por Rolando Morales

Enero 11, 2026 12:22 p.m.
A
Autoridades municipales niegan despidos injustificados

Tanto el alcalde Enrique Galindo Ceballos como la Contralora Interna del Ayuntamiento capitalino, Gabriela López y López, rechazaron que existan despidos injustificados al interior de la administración municipal, pese a los laudos laborales que la organización Ciudadanos Observando exhibió recientemente.

La Contralora explicó que los casos señalados están siendo revisados por la Unidad Investigadora, la cual determinará si hubo o no responsabilidades administrativas en cada procedimiento. "Se están investigando los casos en particular (...) estamos a la espera de que esa autoridad determine qué va a suceder", señaló. Sobre el número de personas separadas del cargo, indicó que el dato corresponde exclusivamente a Oficialía Mayor y Recursos Humanos.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo negó categóricamente la existencia de despidos injustificados y afirmó que la mayoría de los ajustes laborales corresponden al término natural de contratos de prestación de servicios.

"No es tal (...) no son despidos ni injustificados. En muchos casos son contratos que se terminaron", declaró.

Galindo sostuvo que los movimientos de personal son comunes en todas las administraciones y pidió a quienes tengan dudas acudir directamente al Ayuntamiento donde aseguró pueden revisarse los contratos involucrados. "Yo los invito a que se acerquen con nosotros y les enseñamos los contratos, no hay absolutamente ningún problema", enfatizó.

