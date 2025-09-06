Autoridades se reúnen para atender contaminación del río Axtla

La contaminación del río Axtla ha alcanzado niveles que preocupan a comunidades locales y autoridades, lo que llevó a la reactivación del comité de cuenca encargado de coordinar acciones para sanear y proteger el afluente y sus tributarios.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal advirtió que, sin medidas conjuntas y efectivas, los municipios que dependen del río podrían enfrentar serias consecuencias ambientales y económicas.

La problemática se ha intensificado en los últimos meses, principalmente por la operación de una empresa de jugos en Huichihuayán, que, según autoridades locales, ha incrementado la contaminación desde su instalación.

La diputada señaló que "el desarrollo económico nunca debe estar peleado con el cuidado del medio ambiente" y enfatizó que la empresa debe cumplir con todas las regulaciones, incluida la remuneración por el uso del agua extraída del río.

En una reunión de coordinación participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), diputadas y presidentes municipales de Matlapa, Huehuetlán y Xilitla. Sin embargo, municipios como Coxcatlán y Tancanhuitz, que también dependen del río, no estuvieron presentes, situación que la legisladora consideró un reto para consolidar un trabajo integral.

Como primer paso, las autoridades realizarán un diagnóstico detallado para identificar los tipos de contaminantes presentes en el río, entre ellos químicos, residuos orgánicos y desechos humanos. Con base en estos resultados, se definirán las acciones de saneamiento y control ambiental necesarias para revertir los daños y prevenir nuevos riesgos.