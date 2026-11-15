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Autoriza PRI nacional negociar alianzas en SL

La decisión se tomó por unanimidad en sesión ordinaria

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Autoriza PRI nacional negociar alianzas en SL
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      El PRI en San Luis Potosí, autorizó a su dirigencia estatal negociar posibles alianzas con otros partidos políticos y aprobó que la candidatura a la gubernatura en 2027 se defina mediante elección directa de militantes y simpatizantes, como parte de los acuerdos para preparar su participación en el próximo proceso electoral.

      La decisión se tomó por unanimidad durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal. El método para elegir a quien competirá por el gobierno estatal se sustentó en los artículos 198, fracción primera, y 200, fracción segunda, de los estatutos del partido.La propuesta contempla ampliar la participación en la selección de la candidatura más allá de los afiliados priistas. Durante su presentación se argumentó que también deben involucrarse simpatizantes y personas que mantienen expectativas en el partido. El Consejo aprobó además los métodos de selección para diputaciones locales y presidencias municipales.

      En materia de alianzas, la dirigencia estatal recibió autorización para iniciar conversaciones con otras fuerzas políticas. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha Medina, sostuvo que no deben cerrar la puerta a ningún partido y señaló que los acuerdos electorales serán importantes para recuperar espacios de representación y competir por la gubernatura. También llamó a evitar divisiones dentro del priismo.

      Los acuerdos se aprobaron en una sesión encabezada por Rocha Medina, con la participación del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Hugo Contreras Zepeda, y del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos. Además, se integraron las comisiones de Postulación de Candidaturas, Procesos Internos, Justicia Partidaria y Presupuesto y Fiscalización, como parte de la estructura que atenderá los trabajos internos rumbo a 2027.

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