Avalan reforma contra denuncias falsas a docentes

El Congreso del Estado aprobó una reforma legal que busca respaldar los derechos del personal docente en San Luis Potosí, al establecer medidas para sancionar denuncias falsas, asegurar investigaciones objetivas y reforzar los protocolos institucionales en casos que involucren a maestras y maestros.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, la iniciativa fue impulsada por el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo; la exdiputada Martha Patricia Aradillas Aradillas; y la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso y legisladora del PVEM.

La reforma obtuvo 25 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, lo que, según la autoridad estatal, representa un "punto de inflexión" en el sistema educativo potosino al generar un marco jurídico más equilibrado y fortalecer la confianza en las comunidades escolares.

El comunicado señala que la medida busca brindar certeza jurídica a quienes ejercen la docencia, especialmente ante situaciones de acusaciones infundadas. Además, se establece que los centros educativos deben consolidarse como espacios libres de violencia para toda la comunidad escolar.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, afirmó que la aprobación representa un avance para garantizar mayor protección a maestras y maestros en el ejercicio de su labor.