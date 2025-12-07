Busca SEGE no perder más días de clase

logo pulso
El municipio de San Vicente Tancuayalab fue el más afectado por las lluvias

Por Rubén Pacheco

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A fin de no perder más días de clase, ya se acordó con las secciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) fechas específicas de suspensión para las celebraciones decembrinas, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Expuso que el ciclo escolar se desarrollará en 185 días, es decir, el curso escolarizado más corto de los últimos 10 años y “en este sentido, pues es importante no perder días de clase y desde luego que atendemos las peticiones de los sindicatos”.

Destacó que, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, donde decenas de familias fueron trasladadas a puntos de refugio y albergues por las recientes inundaciones, las y los profesores acudieron directamente ahí, porque no había señal para continuar a distancia.

Por lo tanto, asumió que derivado de este tipo de medidas emergentes y colaborativas por parte del profesorado, no se suscitó un retraso considerable en las asignaturas, tareas y planes de estudios previstos.

“De hecho, fueron tres días prácticamente los que estuvimos sin clase. El resto de los días en el caso de algunas que no tuvieron la oportunidad de estar de manera presencial, se dieron a distancia”, concluyó.

El margen de las autoridades educativas se redujo este cierre de año, dado que en meses anteriores aplicó varios períodos de asueto, por ejemplo, para la celebración de las fiestas patrias de septiembre y de Día de Muertos en noviembre.

