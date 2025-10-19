Avanza propuesta para regular pirotecnia

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maritza Jenith Vázquez, informó que está por presentar ante comisiones su propuesta para regular y la venta de pirotecnia en la capital, con el objetivo de disminuir los riesgos que implica su uso y avanzar hacia un entorno más seguro para la población y los animales.

"Ya estamos próximos a presentarla en comisiones para que se empiece a discutir", señaló la regidora, quien recordó que esta iniciativa se impulsa en vísperas de las celebraciones decembrinas y patronales, cuando aumenta el uso de cohetes y fuegos artificiales. Destacó que el objetivo no es prohibir las tradiciones, sino atender un tema de seguridad pública y bienestar social. "El punto no es el uso, el punto es que nosotros tenemos que trabajar en lo que se propuso desde que se anunció", puntualizó.

Vázquez reconoció que todavía falta diálogo con algunos sectores involucrados en la venta y uso de estos productos, como los comerciantes y la Iglesia, debido a que gran parte de las festividades patronales incluyen pirotecnia como parte de las costumbres religiosas. "Esa es la parte que nos falta todavía y tenemos pendiente entablar un diálogo con la Iglesia, que finalmente las fiestas patronales derivan de las costumbres religiosas en nuestro país", explicó.

Asimismo, adelantó que se buscará concretar una mesa de trabajo con comerciantes para ofrecer alternativas de sustento económico que sustituyan la venta de pirotecnia. "También queremos cerrarlo con una mesa de diálogo con los comerciantes porque, como bien lo mencionamos en su momento, se les tiene que ofrecer opciones y alternativas de comercio para que puedan sustituir esa actividad", dijo.

La regidora subrayó que, de acuerdo con las revisiones realizadas por su equipo, la mayoría de las personas que comercializan pirotecnia lo hacen solo de manera temporal, por lo que existe la posibilidad de redirigir su actividad a otros giros. "Algo que sí destaco y puntualizo es que la mayoría de estas personas que venden pirotecnia sólo lo hacen en esta temporada y el resto del año tienen otro tipo de actividades comerciales, entonces sí existe la posibilidad de que puedan acceder a otras alternativas de comercio", concluyó.