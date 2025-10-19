Nuevos impuestos deben fomentar la salud: Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí se pronunció a favor de los impuestos que el Gobierno Federal proyecta implementar en la industria alimenticia a partir de 2026, siempre que estos tengan un enfoque en mejorar la salud pública y no afecten de manera significativa la productividad empresarial.

Imelda Elizalde, presidenta de Canacintra en la entidad, explicó que el organismo ve estos gravámenes como una oportunidad para fomentar el bienestar de la población, en lugar de centrarse únicamente en la recaudación fiscal. Destacó la necesidad de que las medidas contemplen mecanismos de ordenamiento y sistemas de producción que permitan a las empresas mantener su operatividad mientras mejoran la calidad de los productos que ofrecen.

En ese sentido, la líder empresarial adelantó que se realizarán reuniones con representantes del Congreso de la Unión para dialogar sobre la implementación de los impuestos y generar acuerdos que armonicen la iniciativa con las capacidades productivas del sector alimenticio. Asimismo, subrayó la importancia de involucrar a empresas locales que operan en la entidad, asegurando que su participación contribuya al éxito de la regulación y al fortalecimiento de la economía regional.

Elizalde recordó que la industria alimenticia constituye una maquinaria industrial clave, que genera anualmente una derrama económica significativa y sostiene parte del empleo y la actividad productiva en México, con San Luis Potosí como un actor estratégico en este rubro. Por ello, insistió en que los impuestos deben enfocarse en incentivar mejoras en la salud pública, sin comprometer la eficiencia ni la competitividad de las empresas locales.

