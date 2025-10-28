Avanza socialización del Reglamento de Tránsito: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, dio a conocer que el nuevo reglamento de tránsito ya está terminado, pero aún se encuentra en una etapa de revisión y diálogo con distintos sectores antes de ser enviado al Cabildo para su aprobación.

Explicó que desde hace dos meses se realizan reuniones con entes interesados, donde participan colectivos de ciclistas, personas con discapacidad, peatones y especialistas en infraestructura.

En estas mesas, dijo, se han hecho ajustes en cuestiones de redacción y lenguaje incluyente, como cambiar el término "accidente" por "incidente" o referirse a "personas peatonas" en lugar de "peatones".

Villa Gutiérrez reconoció que el proceso ha tomado más tiempo del previsto, pues el alcalde pidió que se escucharan todas las opiniones antes de enviar el documento a las comisiones del Cabildo. Estimó que en una o dos sesiones más podrían concluir las mesas de trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los cambios más destacados, mencionó la incorporación de zonas 30 kilómetros por hora, cruces peatonales seguros y medidas para reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Señaló que el objetivo es actualizar el reglamento con una visión más incluyente y acorde con las necesidades de movilidad en la ciudad.