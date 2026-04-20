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Aytos. deben cubrir el salario mínimo a polis

Tienen cuatro meses para cumplir con esta obligación legal

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aytos. deben cubrir el salario mínimo a polis

Aunque el Gobierno del Estado sostiene que todos los municipios de la entidad ya deben cubrir el salario mínimo mensual neto de 14 mil pesos a policías, oficialmente los ayuntamientos tienen 120 días naturales para cumplir con dicha obligación legal, es decir, hasta dentro de cuatro meses.

El decreto 0511 entró en vigor con la publicación el pasado 16 de abril en el Periódico Oficial del Estado (POE), por ende, los gobiernos deberán incrementar los sueldos antes del 16 de agosto.

Para ello, estableció que los ayuntamientos deberán realizar las adecuaciones presupuestales internas necesarias para garantizar el cumplimiento del ingreso, mediante previsiones, economías, ampliaciones o ajustes permitidos por la normatividad aplicable.

Aclaró que los municipios que ya otorguen percepciones iguales o superiores al ingreso mínimo mensual deberán mantenerlas, sin que en ningún caso puedan disminuirse, y podrán incrementarlas conforme a su capacidad financiera.

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Advirtió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), emitirá en un plazo no mayor a 60 días naturales los criterios técnicos y/o lineamientos para la verificación, seguimiento y cumplimiento.

La presente reforma aprobada hace unas semanas por el Congreso del Estado surgió de un análisis del Poder Ejecutivo, donde detectó que existen oficiales municipales que obtienen un ingreso mensual de 5 mil pesos mensuales.

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