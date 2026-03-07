logo pulso
Ayuntamiento espera plazo para retiro de árboles en Morales

En el parque se identificaron 19 ejemplares que representan riesgos

Por Rolando Morales

Marzo 07, 2026 01:17 p.m.
Foto: Alberto Martínez/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el retiro de 19 árboles identificados como riesgosos en el Parque de Morales aún se encuentra en espera de que concluya el plazo legal para posibles inconformidades de terceros.

Explicó que la dependencia presentó una solicitud formal para intervenir estos ejemplares debido a las condiciones de riesgo que representan, misma que ya fue aprobada; sin embargo, deben esperar un periodo de 10 días para que cualquier tercero interesado pueda presentar algún recurso o actuación relacionada con la medida.

Azuara detalló que una vez concluido ese plazo, y en caso de que no exista alguna objeción, el Ayuntamiento podrá proceder con las acciones correspondientes. Subrayó que el objetivo de la Dirección de Servicios Municipales es actuar únicamente en aquellos árboles que representen un peligro para la población.

El funcionario añadió que el tema no solo responde a las facultades que marca el reglamento municipal, sino también a un exhorto recibido por parte del Congreso del Estado, donde diputados solicitaron atender el retiro de árboles en riesgo.

Asimismo, señaló que estas acciones también derivan de reportes ciudadanos y de evaluaciones realizadas en conjunto con Protección Civil, las cuales permitieron identificar ejemplares con daños estructurales o partes secas que podrían provocar accidentes.

Precisó que no todos los árboles detectados deberán ser talados, ya que en muchos casos únicamente se realizarán podas para retirar copas secas o disminuir el peso de las ramas.

Como ejemplo, mencionó tres jacarandas ubicadas sobre avenida Universidad, a un costado de la Alameda, donde únicamente se retirarán las partes superiores secas para reducir el riesgo sin eliminar completamente los árboles.

Cuatro árboles caídos tras lluvias en la capital

Personal municipal continúa en campo para atender reportes de árboles afectados por las precipitaciones.

