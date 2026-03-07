logo pulso
Marina Armada desmantela narcolaboratorio en Guerrero

En Petatlán, la Marina aseguró mil 300 dosis de marihuana y otras drogas durante patrullajes de vigilancia.

Por El Universal

Marzo 07, 2026 12:54 p.m.
A
Marina Armada desmantela narcolaboratorio en Guerrero

La Marina Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron un narcolaboratorio clandestino presuntamente relacionado con la célula delictiva "Los Arreola", y aseguraron más de 2 mil dosis de drogas en dos acciones en la costa grande de Guerrero.

Durante una operación en la localidad La Cuadrilla, municipio de Técpan de Galeana, el personal federal localizó la mencionada instalación en la que decomisaron alrededor de 300 kilos de metanfetamina, 150 kilos de la misma sustancia en proceso de secado, 24 mil litros de precursores químicos y al menos 20 mil kilos de sustancias químicas sólidas.

LEA TAMBIÉN

Encuentran un narcolaboratorio de cuñado de El Chapo

Fue localizado en Petatlán, Guerrero, con 24,920 litros y 12 toneladas de sustancias químicas

En el sitio, reportó este sábado el Gabinete de Seguridad de México, también se aseguraron centrifugadoras, quemadores, tanques de gas, 50 tinas con capacidad de 200 litros, dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

El narcolaboratorio neutralizado tenía capacidad para producir 6.7 toneladas de metanfetamina al mes con un valor de aproximadamente 95 millones de pesos, según estimaciones de autoridades federales.

La afectación económica para la célula delictiva "Los Arreola", que estaría detrás de esta instalación ilegal, asciende a aproximadamente a 309 millones de pesos, de acuerdo con autoridades.

En otra acción, elementos de la Marina Armada aseguraron dos bolsas de plástico que contenían mil 300 dosis de marihuana, 700 dosis de cocaína y 20 dosis de metanfetamina, al realizar patrullajes de vigilancia y disuasión en las inmediaciones del poblado Llanos de la Puerta, municipio de Petatlán.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, reportó en un comunicado el Gabinete de Seguridad de México.

