Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino inició el retiro estratégico de papeleras en zonas consideradas de alto riesgo ante el cierre de la temporada de frío y el arranque de las festividades de fin de año. Su titular, Jaime Mendieta, explicó que esta medida responde tanto a la instalación de infraestructura para eventos como al aumento en la acumulación de residuos en espacios donde se detecta un uso inadecuado de los contenedores.

De acuerdo con el funcionario, aunque el año pasado (2024) se registró una baja incidencia de afectaciones, persisten daños ocasionados por ciudadanos que fuerzan las papeleras para introducir bolsas o desechos voluminosos, lo que rompe seguros y estructuras. A esto se suman los incidentes vinculados con pirotecnia durante celebraciones decembrinas, pues cada año se reportan contenedores incendiados que deben ser retirados y sustituidos.

En la capital existen más de tres mil papeleras instaladas, pero varias de ellas se reubican temporalmente en áreas como Calzada de Guadalupe y el Andador Zaragoza, donde se concentran actividades festivas. La dependencia afirmó que estos ajustes permiten mejorar la funcionalidad de los espacios y fortalecer las tareas de limpieza, que incluyen recolección mecanizada, domiciliaria y barrido manual, especialmente ante la afluencia de visitantes y la movilidad propia de estas fechas.

Mendieta informó que, durante el último cierre de año, alrededor de 31 contenedores fueron retirados debido a daños relacionados principalmente con pirotecnia. Recordó además que la recolección domiciliaria cubre al 96 por ciento de los hogares cada tres días y de manera diaria en el Centro Histórico, por lo que llamó a la población a evitar el depósito inadecuado de basura en papeleras y a colaborar para mantener en buenas condiciones estos bienes públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí