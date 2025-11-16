Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras
Más de 30 contenedores fueron retirados por daños relacionados con pirotecnia durante las festividades pasadas.
La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino inició el retiro estratégico de papeleras en zonas consideradas de alto riesgo ante el cierre de la temporada de frío y el arranque de las festividades de fin de año. Su titular, Jaime Mendieta, explicó que esta medida responde tanto a la instalación de infraestructura para eventos como al aumento en la acumulación de residuos en espacios donde se detecta un uso inadecuado de los contenedores.
De acuerdo con el funcionario, aunque el año pasado (2024) se registró una baja incidencia de afectaciones, persisten daños ocasionados por ciudadanos que fuerzan las papeleras para introducir bolsas o desechos voluminosos, lo que rompe seguros y estructuras. A esto se suman los incidentes vinculados con pirotecnia durante celebraciones decembrinas, pues cada año se reportan contenedores incendiados que deben ser retirados y sustituidos.
En la capital existen más de tres mil papeleras instaladas, pero varias de ellas se reubican temporalmente en áreas como Calzada de Guadalupe y el Andador Zaragoza, donde se concentran actividades festivas. La dependencia afirmó que estos ajustes permiten mejorar la funcionalidad de los espacios y fortalecer las tareas de limpieza, que incluyen recolección mecanizada, domiciliaria y barrido manual, especialmente ante la afluencia de visitantes y la movilidad propia de estas fechas.
Mendieta informó que, durante el último cierre de año, alrededor de 31 contenedores fueron retirados debido a daños relacionados principalmente con pirotecnia. Recordó además que la recolección domiciliaria cubre al 96 por ciento de los hogares cada tres días y de manera diaria en el Centro Histórico, por lo que llamó a la población a evitar el depósito inadecuado de basura en papeleras y a colaborar para mantener en buenas condiciones estos bienes públicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ayuntamiento prevé daños por pirotecnia y retira papeleras
Samuel Moreno
Más de 30 contenedores fueron retirados por daños relacionados con pirotecnia durante las festividades pasadas.
Elevadores del IMSS 50 llevan más de tres meses sin funcionar
Rubén Pacheco
A pesar de la inversión anunciada, los elevadores del Hospital General Zona 50 continúan sin funcionar, generando molestias entre los usuarios.
SLP enfrenta ola de siniestros viales
Rolando Morales
En lo que va del 2025, San Luis Potosí registra cerca de 5 mil víctimas lesionadas en siniestros viales, según la Secretaría de Salud.