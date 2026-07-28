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Ayuntamiento publicó las reglas de estímulos fiscales

Por Rolando Morales

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Ayuntamiento publicó las reglas de estímulos fiscales
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí publicó las reglas de operación del nuevo programa municipal de estímulos fiscales dirigido a juventudes emprendedoras, madres autónomas, personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y proyectos vinculados con economías circulares. La medida busca reducir los costos asociados a la apertura y regularización de negocios mediante descuentos en diversos trámites municipales. 

      De acuerdo con el documento, el programa contempla descuentos de 50 por ciento en dictámenes de Ecología, Protección Civil, uso de suelo y factibilidad vial requeridos para la apertura o renovación de licencias de funcionamiento. También se aplicará una reducción del mismo porcentaje en el trámite de renovación de licencias, con excepción de establecimientos relacionados con la venta o consumo de bebidas alcohólicas. 

      Los beneficios estarán dirigidos a personas de entre 18 y 29 años que inicien un negocio formal, madres que sostienen solas a sus familias, personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de pueblos originarios, personas cuidadoras, migrantes y otros sectores considerados en condición de vulnerabilidad.

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