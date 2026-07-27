logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila

El apoyo será para cada una de las tres familias, además de las indemnizaciones legales; el Gobierno estatal no precisó fechas ni mecanismo de entrega.

Por Pulso Online

Julio 27, 2026 02:03 p.m.
A
Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las familias de los tres policías estatales asesinados durante el ataque armado en La Pila recibirán un millón de pesos y una vivienda cada una, anunció el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

      El funcionario afirmó que estos apoyos serán adicionales a las indemnizaciones, prestaciones y derechos previstos en la ley por fallecimiento en cumplimiento del deber.

      Sin embargo, el Gobierno estatal no detalló cuándo serán entregados, cuál será el valor o ubicación de las viviendas ni de qué partida presupuestal saldrán los tres millones de pesos anunciados.

      Los agentes murieron el domingo durante una agresión armada mientras realizaban patrullajes en la comunidad Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación de La Pila.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después del ataque se desplegó un operativo con participación de corporaciones estatales y federales. La Fiscalía General del Estado reportó la detención de un hombre presuntamente relacionado con los hechos, pero hasta el momento no ha informado cuál habría sido su participación.

      Torres Sánchez aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y detener al resto de los responsables.

      LEA TAMBIÉN

      Atacan a policías estatales; tres pierden la vida

      Realizaban patrullajes en la delegación de La Pila cuando fueron agredidos a tiros

      La Fiscalía tampoco ha precisado cuántos agresores participaron, qué grupo estaría detrás del ataque, cuál fue el móvil ni si se utilizó un vehículo con explosivos, como señalaron versiones difundidas después de la agresión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila
      Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila

      Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila

      SLP

      Pulso Online

      El apoyo será para cada una de las tres familias, además de las indemnizaciones legales; el Gobierno estatal no precisó fechas ni mecanismo de entrega.

      Conajum reúne a más de 7 mil jóvenes en SLP
      Conajum reúne a más de 7 mil jóvenes en SLP

      Conajum reúne a más de 7 mil jóvenes en SLP

      SLP

      Martín Rodríguez

      El encuentro católico cerró en SLP con actividades inmersivas, evangelización digital y una misa

      Avanza en comisiones derogación de Ley Serrano
      Avanza en comisiones derogación de Ley Serrano

      Avanza en comisiones derogación de "Ley Serrano"

      SLP

      Samuel Moreno

      La Primera de Justicia aprobó por unanimidad eliminar artículos del Código Penal sobre uso indebido de IA

      Van 35 policías fallecidos en cumplimiento de su deber desde 2021
      Van 35 policías fallecidos en cumplimiento de su deber desde 2021

      Van 35 policías fallecidos en cumplimiento de su deber desde 2021

      SLP

      Rubén Pacheco

      Un recuento precisa que 14 se tratan de la Guardia Civil Estatal (GCE)