Ofrecen casa y un millón a deudos tras ataque en La Pila

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Las familias de los tres policías estatales asesinados durante el ataque armado en La Pila recibirán un millón de pesos y una vivienda cada una, anunció el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario afirmó que estos apoyos serán adicionales a las indemnizaciones, prestaciones y derechos previstos en la ley por fallecimiento en cumplimiento del deber.

Sin embargo, el Gobierno estatal no detalló cuándo serán entregados, cuál será el valor o ubicación de las viviendas ni de qué partida presupuestal saldrán los tres millones de pesos anunciados.

Los agentes murieron el domingo durante una agresión armada mientras realizaban patrullajes en la comunidad Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación de La Pila.

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Después del ataque se desplegó un operativo con participación de corporaciones estatales y federales. La Fiscalía General del Estado reportó la detención de un hombre presuntamente relacionado con los hechos, pero hasta el momento no ha informado cuál habría sido su participación.

Torres Sánchez aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y detener al resto de los responsables.

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La Fiscalía tampoco ha precisado cuántos agresores participaron, qué grupo estaría detrás del ataque, cuál fue el móvil ni si se utilizó un vehículo con explosivos, como señalaron versiones difundidas después de la agresión.