Enfrenta Bomberos déficit de 700 mil pesos al mes
Por esta razón se percibe la falta de personal y de materiales de trabajo, señala el Patronato
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Los Bomberos Metropolitanos necesitan ayuda, pues faltan 700 mil pesos mensuales para completar los gastos, aunque ahora tienen acceso constante a un aproximado de 2 millones de pesos que financian la operatividad, aseguró el presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Moreno Vellido.
Comentó que precisamente por esa falta de dinero seguro, percibe la falta de personal y de materiales de trabajo.
Añadió que esa corporación siempre ha sido un gran aliado natural de la Industria, puesto que su intervención es vital en algunos casos, con independencia de que hay colaboración constante con la iniciativa privada.
Moreno Vellido añadió que es muy importante considerar que, además de la plataforma de donativos GoFundMe, hay diferentes alternativas para ayudar en la obtención de recursos.
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Puso como ejemplo un concierto de Benny Ibarra organizado el año pasado en el Club Libanés para captar recursos que permitieron equipar a los bomberos.
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El apoyo será para cada una de las tres familias, además de las indemnizaciones legales; el Gobierno estatal no precisó fechas ni mecanismo de entrega.