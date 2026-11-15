Ayuntamiento de V. de Pozos pagará 85 días de aguinaldo
El beneficio aprobado en el presupuesto 2026 supera por mucho el mínimo legal de 15 días.
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Con apenas dos años completos de vida independiente, el Ayuntamiento de Villa de Pozos ya pagará a sus trabajadores de confianza un aguinaldo equivalente a 85 días de salario, una prestación que por ley deberá cubrirse, a más tardar, el próximo 20 de diciembre y que se ubica entre las más generosas del sector público.
Presupuesto 2026 y beneficios para empleados
El Presupuesto de Egresos 2026 de este municipio, en su artículo 34, establece ese beneficio para los empleados, pero no precisa cuánto representará en números totales para las finanzas públicas, lo que impide conocer con exactitud el impacto presupuestal de dicha obligación salarial.
En estas condiciones, cualquier estimación sobre el gasto total en aguinaldos para una plantilla de 693 personas sólo puede hacerse mediante cálculos aproximados basados en el número de empleados y los niveles salariales autorizados.
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Comparación con el sector privado y montos estimados
Por ejemplo, una secretaria municipal con un sueldo bruto diario de 567 pesos (según el Tabulador autorizado) recibiría poco más de 48 mil pesos de aguinaldo antes de impuestos, cantidad equivalente a casi tres meses de salario ordinario.
Un director de área que gana mil 419 pesos diarios de sueldo bruto alcanzaría un aguinaldo de poco más de 120 mil pesos antes de impuestos.
La prestación contrasta con la realidad de buena parte de los trabajadores del sector privado que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), percibe un aguinaldo de sólo 15 días de salario. La comparación con el sector privado ilustra la magnitud del beneficio: los 85 días de aguinaldo autorizados en Villa de Pozos equivalen a 5.6 veces el mínimo legal de 15 días que reciben miles de trabajadores potosinos.
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