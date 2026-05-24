Lluvias agravan baches en calles de Barrio Vergel

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Las lluvias de las últimas horas han provocado que los baches existentes en calles del fraccionamiento Barrio Vergel, ubicado al norte de la capital potosina, se acrecienten pues muchos de ellos alcanzan una extensión de alrededor de medio metro de radio.

Los daños más severos se localizan en el cruce de la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Vergel de la luna, en cuyo punto se ubican 14 hoyancos con características similares a la superficie lunar.

Uno de ellos tiene un radio aproximado de medio metro y con profundidad de alrededor de 20 centímetros, los demás son de menor dimensión, pero imposibilitan el tránsito ágil de los vehículos que circulan por esta vialidad.

En semanas anteriores y debido a que se preveían lluvias, algunos conductores acarrearon botes con tierra para rellenar los hoyos, medida que parcialmente sirvió, pero con las precipitaciones recientes provocaron un lodazal, inclusive que algunas unidades quedaron atascadas en el fango.

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Por ello, conductores consultados solicitaron que el ayuntamiento capitalino pueda acudir a la brevedad y reparar las afectaciones en la carpeta asfáltica, sobre todo, porque se prevén fuertes lluvias en las próximas semanas.

Los baches se ubican en los últimos años, entre los principales que afectan a la población de la capital potosina de 18 años y más, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobierno municipal cuenta con el chatbot Güicho para reportar este tipo desperfectos en la vía pública, sin embargo, supone que la alta demanda de daños en la superficie le impide atender las solicitudes con mayor celeridad.