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Zaragoza opera con déficit del 50% de policías

La alcaldesa Amada Zavala invita a policías de otros municipios a integrarse por mejores condiciones salariales.

Por Rubén Pacheco

Mayo 24, 2026 01:46 p.m.
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Zaragoza opera con déficit del 50% de policías
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      En la actualidad, existe un déficit de 50 por ciento de policías en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, reconoció Amada Zavala Zavala, presidenta municipal de Zaragoza.

      Refirió que la corporación de seguridad cuenta con 20 elementos, cuya cifra se encuentra al 50 por ciento de las expectativas planteadas por el gobernador del estado, es decir, que Zaragoza tenga 40 oficiales.

      Conminó a policías de otros municipios, solicitar empleo en el ayuntamiento zaragonense, pues actualmente es una alcaldías con mejores prestaciones salariales para los gendarmes.

      "Ofciales nos faltan porque unos llegan y otros se van, pero también es algo muy importante de lo que el gobernador, pues nos está diciendo día a día: ¿Qué ganamos con obras, sino tenemos seguridad?", concluyó.

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      La edila asumió que el gobierno municipal no tendrá inconveniente en acatar los recientes disposición de brindar un salario neto de 14 mil mensuales, dado que el salario actual es superior a dicho monto, incluso existen policías con un ingreso de hasta 22 mil pesos mensuales. 

      Informó que la municipalidad recibe apoyo de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Guardia Nacional (GN), cuya corporación cuenta con una base en las inmediaciones de la cabecera municipal.

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