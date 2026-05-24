Accidentes son la cuarta causa de muerte en SLP
La coordinación entre instituciones y municipios fortalece campañas de seguridad vial y señalización.
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A través del programa "A Salvo" y de la aplicación de alcoholímetros y otras medidas de concientización, se busca incidir en la disminución de fallecimientos relacionados con hechos de tránsito, informó Elizabeth
Según las cifras de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos años los accidentes son la cuarta causa de muerte entre la población de la entidad potosina.
Explicó que, a través de la creación del Comité Estatal de Prevención de Accidentes que entró en funciones el año pasado, la institución mantiene coordinación con diferentes instancias, entre ellas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Aunado a ello, consideró que la colocación de boyas, pasos peatonales, señalética y pintura, han permitido que la vía pública cuente con mecanismos para que los usuarios pueden movilizarse con mayor seguridad.
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Subrayó que existe vinculación con los municipios, a fin de que generen campañas de concientización sobre la moderación de la velocidad, la utilización del casco de seguridad y el respeto de las disposiciones de vialidad.
"Nosotros en el sector salud, a través del CRUM y a través de un programa que se llama A salvo, través de los alcoholímetros con la Secretaría de Comunicaciones ( y Transportes), estamos trabajando, no desde ahorita, sino desde que hicimos nuestro Comité el año pasado", expuso.
Uno de los principales problemas de salud pública en San Luis Potosí que se han documentado lo que va del 2026, corresponden a las muertes de motociclistas, ya sea por atropellamiento o colisión con objetos fijos.
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