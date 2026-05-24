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Aseguran disminución en actos de vandalimso

Se mantiene el reto del corte de cableado, con daños técnicos intencionales.

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 01:28 p.m.
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Aseguran disminución en actos de vandalimso
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      El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino, Christian Azuara, aseguró que durante abril y lo que va de mayo se registró una disminución de entre 60 y 70 por ciento en los actos de vandalismo contra el alumbrado público, situación que atribuyó a una estrategia coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfocada principalmente en el Centro Histórico.

      El funcionario señaló que el corte de cableado en el sistema de alumbrado continúa siendo una problemática compleja, debido a que en algunos casos se trata de daños realizados de manera intencional y con cierto nivel de conocimiento técnico.

      "Más grueso que el dedo gordo han cortado cables donde no cualquiera lo hace", comentó.

      Azuara explicó que, aunque el vandalismo ha disminuido en el tema del alumbrado, la problemática de basura en plazas y jardines responde más a la falta de cultura ciudadana que a la ausencia de infraestructura o mantenimiento.

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      Indicó que en distintos espacios públicos existen botes de basura suficientes, pero aun así las personas continúan dejando desechos en bancas, jardines y pasillos.  También adelantó que el Ayuntamiento prepara una campaña junto con la Dirección de Comercio y Ecología para incentivar la limpieza en el Centro Histórico, especialmente en zonas como la Calzada de Guadalupe, la Alameda y las inmediaciones de mercados e iglesias.

      El director agregó que actualmente continúan las labores de recuperación de áreas verdes en plazas como Aranzazú, San Francisco y Plaza de Armas, donde se realizan trabajos de rehabilitación de pasto y mantenimiento permanente.

      Asimismo, sostuvo que las acciones de limpieza nocturna en el primer cuadro de la ciudad continúan de lunes a viernes mediante hidrolavado con agua caliente y a presión.


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