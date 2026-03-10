logo pulso
SLP

Bajan homicidios dolosos 86% en SLP, dice el SESNSP

Junto con Quintana Roo y Aguascalientes, son los estados con reducción significativa de este delito

Por Agencias

Marzo 10, 2026 09:54 a.m.
A
Fuente: Presidencia de México

Fuente: Presidencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 -fecha en que inició su gobierno-, a febrero de este año, ha habido una reducción del 44% en homicidios dolosos, lo que significa 38 homicidios diarios menos.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que ocho entidades concentraron poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país.

En primer lugar estuvo Guanajuato, que representó el 9.4% del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México, y Oaxaca.

Entre los estados que registran mayor disminución en este delito de homicidio doloso está San Luis Potosí, que concentra apenas el 2 por ciento de los homicidios totales en el país.

Al comparar el primer bimestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, San Luis Potosí reporta una baja en homicidios dolosos de 86 por ciento. Quintana Roo y Aguascalientes, también tuvieron disminuciones por encima del 50%.

Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos

La presidenta afirmó que febrero registró el nivel más bajo en al menos 10 años

La mandataria federal destacó que en el delito del homicidio doloso hay una reducción continua mes con mes, y este febrero, indicó, es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

"La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44%. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024".

SLP

Agencias

Junto con Quintana Roo y Aguascalientes, son los estados con reducción significativa de este delito

