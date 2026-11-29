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La economía potosina durante la segunda mitad de este año enfrentó un retroceso de 1.8 por ciento, provocado por la desaceleración de la producción manufacturera y minera, reportó BBVA Research.

Retroceso en sectores industriales de San Luis

De acuerdo con el reporte "Situación Sectorial Regional México 26S2", realizado por la unidad investigadora del banco español, ubicó a la entidad potosina como la cuarta entidad manufacturera con mayor retroceso en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi. En el listado completo de estados, San Luis sufrió la sexta mayor pérdida.

El reporte expone en el análisis desglosado por actividad económica que el sector secundario, el de las actividades industriales, cayó 4.6 por ciento, lo que se reflejó en un desplome de 4.8 por ciento en la minería y un 4.6 en la producción manufacturera, los pilares del sector secundario en San Luis.

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Contraste en el sector construcción y empleo formal

En contraste, el sector de la construcción presenta un crecimiento de 18 por ciento, lo que implica un desempeño notable, luego de que durante 2024 y 2025 reportó sólo números negativos.

Otro indicador en rojo reportado por BBVA Research fue el de la generación del empleo formal, que en San Luis registra un retroceso de 1.1 por ciento.

Pese a esos resultados, la institución se muestra optimista en cuanto al crecimiento anual del Producto Interno Bruto de la economía potosina, pues anticipa un alza de uno por ciento al cierre del año, pronosticando una generación de 589 mil millones de pesos.