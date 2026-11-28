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Para el rubro de comunicaciones y transportes, en el ejercicio fiscal 2027 se destinará una bolsa de más de 11 mil millones de pesos, donde se incluye subsidios al transporte concesionado, informó Ariadna García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Sin embargo, se descartó un apoyo directo como lo había solicitado el sector del transporte público colectivo urbano.

Una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos, es el monto que planteaba la iniciativa hecha por el empresario Margarito Terán ante el Congreso del Estado.

En ese sentido, se le cuestionó a García Vidal si el proyecto presupuestal considera la moción de los transportistas, respondiendo que existen campañas de apoyo a este gremio empresarial, sin embargo, se centran en cuestiones administrativas y fiscales.

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"Tenemos campañas permanentes de regularización y apoyo a los concesionarios para que tramiten su licencia, se pongan al corriente. Entonces esas campañas existen directamente en convenios suscritos con la Secretaría", complementó.

Después de sostener una reunión con las y los congresistas de la Comisión de Hacienda del Estado, la funcionaria estatal describió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la dependencia que tiene el desglose de aplicación de los más de 11 mil millones de pesos.