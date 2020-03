Bloquean Himno Nacional; exigen suministro de agua

Vecinos de la colonia San Juan de Guadalupe bloquearon por más de una hora la avenida Himno Nacional para exigir a las autoridades se les regrese el suministro de agua potable a la brevedad a fin de evitar daños a la salud de los ciudadanos que radican en esta y otras zonas cercanas afectadas por el corte del vital líquido.

Con pancartas con mensajes como "Queremos agua", "El agua no es un negocio es un derecho", entre otras, los habitantes de San Juan de Guadalupe denunciaron que desde hace más de cinco días no tienen ni una sola gota de agua lo que repercute en su vida diaria, sobre todo en época de contingencia en la que no se pueden ni lavar las manos.

En la manifestación matutina participaron principalmente personas de la tercera edad, mujeres y niños, quienes culparon a la administración capitalina de cualquier daño a su salud provocado por la falta del vital líquido.

"Necesitamos que nos doten de agua, ahora, las pipas si las mandan, las están cobrando, por un tinaco de 450 nos están cobrando trescientos pesos", aseguran los afectados.

Señalan que los afectados están en San Juan de Guadalupe e Himno Nacional primera sección, en donde hay personas que no tienen ni de donde agarrar agua. "Son personas mayores que no pueden ni salir y ahorita con la contingencia menos, nos dicen que tenemos que tener higiene y lavarnos las manos, pero, ¿cómo le hacemos si no tenemos agua?", cuestionó Artemio González, uno de los manifestantes.

Aunque al momento sólo los habitantes de San Juan de Guadalupe se han manifestado por falta de agua, los inconformes, señalaron que la escasez de líquido afecta a vecinos de colonias como Himno Nacional primera sección, San Juan de Guadalupe, Satélite, Santuario y San Leonel entre otras.

Los pobladores exigieron a la autoridad hacer valer su derecho al agua y dotarles de líquido tal y como los ciudadanos cumplen con el pago de su recibo.