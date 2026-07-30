BMW, abierta a conservar 32 mil empleos indirectos

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La empresa BMW se queda con 3 mil 700 empleos para sus plantas de vehículos tradicionales y eléctricos, pero está abierta la posibilidad de conservar los 32 mil empleos indirectos de empresas de proveeduría o de servicios, condición que incluso pudiera mejorar con el avance de la producción de electromovilidad, confirmó el CEO de la automotriz alemana, Klaus Von Moltke.

Desde el inicio de operaciones en 2019, la empresa ha sufrido una serie de modificaciones en la planta laboral, a la alza, según las necesidades que se van presentando.

Inició operaciones con la producción del Serie 3, a la que incorporaron el Serie 2 Coupé (diseñado en San Luis Potosí por un ingeniero mexicano) para distribución a nivel global y por último el Serie M, y en todos los casos se ha requerido de personal especializado.

Sin embargo, la empresa comenzó una reestructura de responsabilidades, una vez planteado el inicio de la construcción del área de ensamble de baterías de alto voltaje y la creación del espacio nuevo para el trabajo exclusivo con la plataforma del automóvil sin combustibles fósiles Neue Klasse para la suv iX3 y próximamente también para los vehículos eléctricos que se vayan agregando.

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Los trabajadores son contratados por medio de la definición de sus perfiles, según las necesidades de la empresa, y otro sector firma su contrato luego de sortear la etapa de prácticas profesionales dentro del modelo de educación dual de escuelas de perfil tecnológico.