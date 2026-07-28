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Bomberos, con déficit de 700 mil pesos al mes

Por Martín Rodríguez

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos, con déficit de 700 mil pesos al mes
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      Los bomberos metropolitanos necesitan ayuda. Faltan 700 mil pesos mensuales para completar los gastos. Por ahora tienen acceso constante a un aproximado de 2 millones de pesos que financian la operatividad, aseguró el presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Moreno Vellido.

      Comentó que precisamente por esa falta de dinero seguro, percibe la falta de personal y de materiales de trabajo. Precisó que por ahora trabajan sus estaciones de manera itinerante y se turnan los días de operación cuatro estaciones por cuatro del siguiente día.

      Dijo que los bomberos como tales siempre han sido aliados naturales de la industria, puesto que su intervención puede ser vital en algunos casos, con independencia de que hay colaboración constante con la Iniciativa Privada.

      Mencionó el que es muy importante considerar que además de la plataforma de donativos GoFundMe, hay diferentes alternativas para ayudar en la obtención de recursos. Recordó por ejemplo el caso de un concierto de Benny Ibarra, organizado el año pasado en el Club Libanés para captar recursos que permitieron equipar a los bomberos.

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      Por lo pronto, los bomberos se preparan para formar parte del escaparate en el que las industrias manufacturera y de la transformación de diferentes materias, participan en la Expo Potosí Industrial que se desarrollará el 8 y el 9 de octubre en el Centro de Negocios Potosí.

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