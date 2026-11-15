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Bomberos detectan en 700 inmuebles reserva de pirotecnia

Existen viviendas particulares donde se almacenan estos artefactos: Bomberos

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos detectan en 700 inmuebles reserva de pirotecnia
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      Alrededor de 700 puestos y viviendas eran utilizados para almacenar y comercializar juguetería pirotécnica en San Luis Potosí, de acuerdo con cifras del año pasado, una situación que evidencia las dificultades para controlar la venta y el manejo de estos productos, advirtió Adolfo Benavente Duque, comandante de Bomberos Metropolitanos.

      El comandante señaló que existen viviendas particulares donde se almacena pirotecnia para su comercialización y lamentó que no se cumplan las condiciones necesarias de seguridad. Explicó que estos productos requieren espacios adecuados para su almacenamiento y manejo, debido a la inestabilidad de sus componentes y mezclas.

      Ante los riesgos, consideró que las celebraciones religiosas no necesariamente deben eliminar la pirotecnia, pero sí garantizar que su uso se realice bajo controles y con personal capacitado. También señaló que la Iglesia debe establecer medidas de seguridad y evitar almacenar estos materiales en sus instalaciones, aunque reconoció que forman parte de las tradiciones de distintas comunidades.

      "San Luis debería evitar (la venta de pirotecnia) también lo mismo en Soledad, pero pues bueno, ahí viene ahí hay otras condiciones sociales que impiden el hecho de generar un no total a a la pirotecnia", expresó 

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      Por otra parte, informó que durante el mes pasado Bomberos Metropolitanos atendió 54 incendios, de los cuales 24 ocurrieron en casas habitación, uno en un pequeño taller de carpintería y el resto en terrenos baldíos y vehículos. No obstante, anticipó que la situación podría complicarse durante diciembre y enero debido a los cambios en las condiciones climatológicas.

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