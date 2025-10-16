logo pulso
SLP

Bomberos operan al 50% de su capacidad

Enfrentan complicada situación económica, dice su comandante

Por Rolando Morales

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos operan al 50% de su capacidad

El comandante del Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que debido a la complicada situación económica que enfrenta la institución, actualmente operan sólo al 50 por ciento de su capacidad, lo que ha detenido proyectos de expansión y contratación de personal.

Explicó que los planes para construir nuevas estaciones en las zonas Poniente y Oriente de la capital se encuentran suspendidos. "Definitivamente esos proyectos están en stand-by, porque el proyecto que traemos junto con el patronato es buscar los fondos para reactivar la operación al cien por ciento", señaló.

Benavente Duque detalló que el Cuerpo de Bomberos tiene vacantes para 16 elementos, pero no ha sido posible contratarlos por limitaciones financieras. Sin embargo, destacó el apoyo de alrededor de 40 bomberos voluntarios que ayudan a cubrir los turnos, especialmente durante los fines de semana. "Gracias a ellos estamos solventando la carencia de personal", dijo.

El exdirector de P. C. "atoró" 1,400 trámites

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

SLP

Leonel Mora

Anuncian hoy los premios Dionisio

SLP

Martín Rodríguez

Por primera vez se reconoce a lo mejor de la cocina local