Anuncian hoy los premios Dionisio

Restaurantes potosinos se someten a evaluación de especialistas, en la implementación por primera vez, de los premios denominados “Dionisio”, que evaluarán la calidad, la originalidad y la aportación histórica de los negocios de San Luis Potosí.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) presentará a los ganadores este mismo jueves. Entre los candidatos, hay negocios de más de medio siglo.

El reconocimiento que es el equivalente al premio de calidad que otorga Canacintra, se basa en criterios de evaluación con parámetros específicos para la industria restaurantera, relacionados con la calidad de los productos, de la empresa o de los servicios, e incluye aspectos históricos y características destacadas de la trayectoria de reconocidos cocineros.

Para los Premios “Dionisio”, entre otros, será entregado el premio a la cocinera tradicional del año. En este caso, se trata de Ma. del Carmen Francisco, una cocinera tradicional de Huehuetlán que recibirá el premio único en vísperas de un trabajo que realizará en el restaurante La Parroquia de Fundadores con motivo de su 50 aniversario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, las categorías incluyen la revisión, valoración y reconocimiento del mejor restaurante del año 2025, de manera que cuente con el primer reconocimiento oficial de la Cámara.

El jurado calificador, también resolverá y entregará el reconocimiento al mejor cheff, según las evaluaciones de expertos que revisan “en campo” el trabajo de quienes representan a sus empresas.

Por otra parte, se encuentra en evaluación la mejor experiencia gastronómica, para la que también hay una serie de parámetros de evaluación, que incluyen la calidad del servicio y de los productos.

La evaluación incluye valoraciones desde diferentes puntos de vista, que van desde el experto restaurantero hasta la óptica empresarial.

Como parte del ambiente que ya se cocina, se encuentra en San Luis Potosí Miguel Conde, un destacado influencer y productor que labora para el Canal 11 con su programa denominado “La ruta del sabor”. Se le conoce además como un destacado youtuber, quien cuenta con sus propios seguidores que aprenden de sus recetas. Ya se la ha pasado visitando restaurantes.