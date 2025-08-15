logo pulso
Brotan aguas negras en calle Las Granjas

Por Flor Martínez

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Brotan aguas negras en calle Las Granjas

Desde hace un mes, vecinos del fraccionamiento San Andrés, en la calle Granjas, denunciaron ante el Interapas una fuga de aguas negras que, hasta la fecha, no ha sido atendida.

Habitantes del sector señalaron que, con el aumento de la temperatura en los últimos días, el olor fétido se ha intensificado, provocando mayor molestia e incomodidad. El derrame de aguas residuales se extiende por varias cuadras, alcanzando las orillas de las banquetas y formando acumulaciones considerables del líquido pestilente.

Los colonos reprocharon que, pese a múltiples reportes realizados al organismo operador de agua potable, sus llamados han sido ignorados.

“Ya varios vecinos hemos reportado, nos han dado números de folio, pero nadie viene. Hay niños y adultos mayores que son los más vulnerables, pero seguimos siendo ignorados”, expresó Karla Hernández, vecina afectada.

Tras lo anterior, urgieron a la autoridad competente a atender su petición, debido a las afectaciones y al foco de insalubridad al que están expuestos principalmente quienes habitan en los alrededores de la fuga.

“Es muy incomodo porque huele horrible, solo te dicen ya en estos días se atenderá. Y ya cumplió el mes y seguimos con la pestilencia en toda esta zona”. 

