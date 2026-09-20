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Brote de aguas negras invade el Acceso Norte

Por Flor Martínez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Brote de aguas negras invade el Acceso Norte
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      Un brote de aguas negras registrado sobre la avenida Acceso Norte, a la altura del número 260 y en las inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre, mantiene afectaciones para comerciantes del sector, quienes señalaron que el problema tiene varios días y ha generado malos olores en la zona.

      Trabajadores de los establecimientos ubicados en este punto explicaron que desde el pasado lunes comenzaron a notar un incremento en el flujo de aguas residuales provenientes de un registro localizado en la avenida. Conforme transcurrieron los días, también aumentó la intensidad del olor desagradable que desprende el líquido. 

      Indicaron que este jueves, tras registrarse precipitaciones ligeras, observaron que el flujo de aguas negras incrementó, provocando que el líquido se extendiera por toda la orilla de la acera y permaneciera frente a distintos establecimientos.

      La situación ha generado molestias principalmente entre los trabajadores y clientes de negocios ubicados en este tramo, entre ellos puestos de comida de mariscos y tacos, además de una gasolinera cercana.

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      Los comerciantes señalaron que el fuerte olor afecta las actividades cotidianas y provoca desagrado entre quienes acuden a consumir o realizar alguna actividad en estos establecimientos.

      Los afectados manifestaron su preocupación debido a que, además del olor, las aguas residuales permanecen circulando por la vía peatonal, por lo que solicitaron la intervención del Interapas para revisar el registro, determinar el origen del brote y realizar las reparaciones necesarias.

      Los comerciantes pidieron que la atención se lleve a cabo a la brevedad, debido a que el problema continúa afectando a los negocios y a las personas que transitan por este punto de Acceso Norte.

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