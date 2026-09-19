Violencia familiar no es alta contra menores: FGE

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Del total de carpetas de investigación que se inician por violencia familiar en la entidad potosina, no es alta la incidencia en contra de niñas, niños y adolescentes, aseguró María Manuela García Cázares titular de la Fiscalía General del estado (FGE).

De las 6 mil 792 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio del 2026, en 158 causas penales las víctimas corresponden a niñas, niños y adolescentes, 66 hombres y 92 mujeres.

Es decir, el 2.32 por ciento investigaciones en la entidad potosina, se trata de personas menores de edad.

En entrevista, la fiscal general informó sobre la reciente detención de una pareja, la madre y el padrastro, acusados de violencia familiar presuntamente cometida en contra de una niña.

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Complementó que, mientras los tutores se encuentran enfrentando el proceso penal recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, la infante quedó en resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

"Son los asuntos más sensibles que nosotros tenemos, sobre todo, que los padres y tratándose de padrastros, que ocurran este tipo de hechos muy lamentables y reprochables", concluyó.