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Espera Canaco altas ventas por Xantolo, Buen Fin y Año Nuevo

Las temporadas comerciales generan mayor actividad en hoteles, restaurantes y ventas digitales en la región

Por Samuel Moreno

Septiembre 19, 2026 01:07 p.m.
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Espera Canaco altas ventas por Xantolo, Buen Fin y Año Nuevo
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      Tras concluir las celebraciones de septiembre, el comercio de San Luis Potosí tiene por delante una serie de temporadas que podrían favorecer la actividad económica, entre ellas el Xantolo, el Buen Fin y posteriormente las compras relacionadas con las posadas y la Navidad, informó el presidente de la Canaco-Servytur San Luis Potosí, Mauricio Mahbub Tamez.

      Explicó que durante octubre el Xantolo, particularmente en municipios de la Huasteca potosina, representa uno de los principales movimientos para el sector, debido al desplazamiento de familias y visitantes hacia esa región para participar en las celebraciones por el Día de Muertos. Esta movilidad, señaló, genera actividad para hoteles, restaurantes y comercios locales, además de favorecer la circulación de recursos entre distintos municipios.

      Mahbub Tamez indicó que posteriormente llegará el Buen Fin, programado para noviembre, periodo en el que los establecimientos comerciales suelen ofrecer descuentos y promociones para incentivar el consumo. Señaló que entre los sectores que tradicionalmente registran mayor movimiento se encuentran los relacionados con tecnología, televisores y otros productos de consumo, aunque una parte importante de las compras también se realiza mediante plataformas digitales.

      El dirigente empresarial agregó que las ventas por internet representan actualmente otro componente de la actividad comercial durante estas temporadas, debido a que los consumidores recurren cada vez más a plataformas digitales para realizar sus compras y aprovechar las promociones del Buen Fin.

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