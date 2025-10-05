Buscan CEA y Conagua rescatar planta de Escalerillas y sanear presa San José

Se trabaja en elaboración de proyecto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de crear un plan de saneamiento integral en la Planta Tratadora de Agua Residual (PTAR) de Escalerillas y la presa San José, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Contextualizó el abandono del complejo generó afectaciones en la localidad y comunidades anexas, así como la contaminación del embalse, generadora de la proliferación de lirio acuático.

Refirió que las pláticas para la conformación del esquema de remediación no sólo se extendieron a la dirección local, sino también con la dirección general en la Ciudad de México.

En entrevista, dijo que todavía no hay nada concreto, porque la institución federal será la que proponga qué tipo de intervención puede darse y en qué plazos.

Además de facilitar algunos aspectos técnicos desde la CEA, Martínez Sánchez destacó que ya se realizaron visitas a la presa para conocer de primera a mano la situación de la contaminación, así como la falta de saneamiento del drenaje en la PTAR.