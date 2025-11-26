Buscan concretar la creación del nuevo organismo de transparencia

Integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado buscarán concretar la creación en San Luis Potosí del nuevo organismo llamado "Transparencia para el Pueblo" antes de que termine el 2025, de acuerdo con la diputada Diana Ruelas Gaitán.

La presidenta de la citada comisión legislativa dijo que ya se ha dialogado con la totalidad de las y los integrantes del grupo parlamentario para "darle toda la celeridad que el tema requiere, el cual es parte de una ley que ya está vigente".

Respecto a que existen varias iniciativas que proponen la creación de organismos que sustituyan a la actual Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), Ruelas Gaitán dijo que lo que se quiere hacer es "homologar y hacer una sola (ley) que le dé un buen sustento y una buena forma a la iniciativa".

En cuanto a la liquidación de las y los actuales trabajadores de la CEGAIP, la diputada consideró que "ese es un tema que les corresponde a ellos revisar", sin precisar si se refería a los propios trabajadores o al Gobierno del Estado, aunque enseguida agregó que en la iniciativa que finalmente sea aprobada por el Pleno del Congreso, no se dejarán "cabos sueltos".

