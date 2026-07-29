Buscan en Pozos regularizar sus fraccionamientos

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El gobierno municipal de Villa de Pozos llevó a cabo la Primera Mesa Colegiada para la Municipalización de Fraccionamientos, como parte de la estrategia para consolidar un crecimiento ordenado y sostenible del municipio.

El director de Desarrollo Urbano, Jorge Gerardo Mejía Reyes, informó que se trabaja con doce fraccionamientos que presentan rezagos administrativos o se encuentran en proceso de regularización, con el objetivo de integrarlos de manera formal al desarrollo urbano del municipio y avanzar en su municipalización.

El funcionario explicó que este procedimiento permitirá otorgar mayor certeza jurídica a las y los habitantes, quienes durante años enfrentaron condiciones de irregularidad derivadas de la falta de atención en administraciones anteriores. Además, facilitará que los conjuntos habitacionales puedan acceder de manera oficial a servicios públicos municipales y a una mejor infraestructura urbana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos reafirma su compromiso de impulsar un ordenamiento territorial responsable, que favorezca el desarrollo de comunidades planificadas y garantice mejores condiciones de vida para las familias, mediante procesos que fortalezcan la legalidad y el crecimiento ordenado del municipio.

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