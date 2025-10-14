Buscan que restauranteros consuman local

Los negocios de la gastronomía potosina diseñan una estrategia para buscar que los restaurantes potosinos cuenten con proveedores locales, que consuman productos hechos aquí, y generen estrategias de alianza para consumir lo que producen los potosinos.

Un encuentro reciente del giro mercantil, donde participaron desde prestadores de servicios hasta proveeduría, bajo el auspicio de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), busca la forma de que los potosinos compren a los potosinos, informó el presidente del organismo empresarial, Alejandro Espinosa Abaroa.

El encuentro denominado "Consume Local", de reciente realización, reunió a restauranteros miembros de la cámara, oferentes de materia prima para la preparación de alimentos, y productores locales que se acercarían con los propios negocios, de manera que se genere un círculo económico virtuoso y todo se quede en San Luis Potosí.

Recordó que la idea es que no sea necesario ir a comprar quesos a Puebla o a la Ciudad de México cuando San Luis Potosí produce lácteos muy buenos, por ejemplo en Villa de Reyes, o que no sea necesario buscar productores de insumos de loza, de cristalería o de productos que San Luis Potosí elabora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que la expo local fue muy exitosa y permitió hacer contacto con restaurantes, con los dueños y los tomadores de decisiones, de manera que ofrezcan mezcales locales y vinos locales, y hasta tortillas de maíz y campechanas, de manera que fue posible abrir el campo para un círculo virtuoso que permita que todo se quede a nivel local.