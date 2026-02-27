logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

Buscan formación bilingüe industrial.

Por Redacción

Febrero 27, 2026 10:43 a.m.
A
Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

El Gobierno del Estado inició gestiones con el Alamo Colleges District, en San Antonio, para impulsar un esquema binacional de formación técnica y bilingüe en San Luis Potosí.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó la visita, en la que se planteó la necesidad de fortalecer la capacitación de mano de obra en sectores como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial y la logística, áreas donde se concentra buena parte de la inversión industrial.

De acuerdo con la dependencia, la propuesta contempla certificaciones alineadas a las necesidades de la industria y esquemas de formación dual, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la productividad.

Propuesta de colaboración binacional y acuerdos preliminares

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la reunión participaron autoridades académicas, representantes empresariales y el cónsul general de México en San Antonio. También se acordó analizar la viabilidad de instalar un Centro de Capacitación del Alamo Colleges en la entidad y establecer una oficina permanente de enlace.

El proyecto forma parte de la estrategia promovida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la competitividad estatal ante el crecimiento industrial. Por ahora, se trata de acuerdos preliminares sujetos a evaluación técnica y financiera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP
Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

SLP

Redacción

Buscan formación bilingüe industrial.

Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?
Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?

Entérate | ¿Cuánto y qué medicinas subieron más de precio?

SLP

Martín Rodríguez

Medicamentos para diabetes, hipertensión y analgésicos presentan aumentos significativos en precios ajustados por inflación.

Se dispara costo de medicinas
Se dispara costo de medicinas

Se dispara costo de medicinas

SLP

Martín Rodríguez

Advierte Clúster Médico alza de 300% en 4 años; medicamentos contra cáncer, los más afectados

Preocupan a partidos recursos y "pluris"
Preocupan a partidos recursos y "pluris"

Preocupan a partidos recursos y "pluris"

SLP

Ana Paula Vázquez