Buscan traer modelo educativo de Texas a SLP

El Gobierno del Estado inició gestiones con el Alamo Colleges District, en San Antonio, para impulsar un esquema binacional de formación técnica y bilingüe en San Luis Potosí.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó la visita, en la que se planteó la necesidad de fortalecer la capacitación de mano de obra en sectores como el automotriz, la electromovilidad, el aeroespacial y la logística, áreas donde se concentra buena parte de la inversión industrial.

De acuerdo con la dependencia, la propuesta contempla certificaciones alineadas a las necesidades de la industria y esquemas de formación dual, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la productividad.

Propuesta de colaboración binacional y acuerdos preliminares

En la reunión participaron autoridades académicas, representantes empresariales y el cónsul general de México en San Antonio. También se acordó analizar la viabilidad de instalar un Centro de Capacitación del Alamo Colleges en la entidad y establecer una oficina permanente de enlace.

El proyecto forma parte de la estrategia promovida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la competitividad estatal ante el crecimiento industrial. Por ahora, se trata de acuerdos preliminares sujetos a evaluación técnica y financiera.